Che pena il “machismo” di sinistra contro la Venezi Lei li stronca | “Eh sì | sono donna e non di sinistra”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il maestro Francesco Piersanti, compositore di colonnere non di destra, anzi, ma amico e riferimento musicale di Nanni Moretti, al quale regalà le musiche del film “Il Caimano”, interamente dedicato a Silvio Berlusconi, ma non esattamente un omaggio al Cavaliere, non vedeva l’ora di far sapere al mondo, come già aveva fatto nel 2022, che lui considera Beatriceuna pessima direttrice d’orchestra. Ma mica perché è amica della Meloni, collabora con il ministro Sangiuliano e si considera più vicina alla destra che alla… Nooooooo, per carità. Manco l’avessero contestati i “partigiani” conunisti a Nizza, a Natale, accusandola di melonismo… I maschi diladi destra. “Ma la politica non ...