Charles Leclerc firma il rinnovo di contratto con la Ferrari! “Il mio sogno resta vincere il Mondiale”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Dopo le tante indiscrezioni degli ultimi mesi, arriva finalmente l’ufficialità deldidicon la Ferrari. Il percorso del pilota monegasco in Formula Uno vestito di rosso andrà dunque oltre il 2024 (scadenza del precedente accordo), anche se al momento non è stata comunicata la durata del nuovo. “Sono molto contento di continuare a vestire la tuta della Scuderia Ferrari anche nelle prossime stagioni. Gareggiare per questa squadra è il miofin da quando avevo tre anni: vedevo il Gran Premio di Monaco dalla finestra di casa di amici e alla curva di Ste. Devote cercavo con gli occhi la vettura rossa. Questo team è la mia seconda famiglia, fin da quando sono entrato a far parte della Ferrari Driver Academy nel 2016 e insieme abbiamo lottato ...