Cesena | Primavera in vetta | Un vivaio promettente

Leggi su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) di Stefano Benzoni Nicola Campedelli dalla scorsa estate è diventato a 44 anni il nuovo allenatore della2. Una bella soddisfazione e responsabilità per il tecnico nato a Gatteo il 7 febbraio del 1979, soprattutto per l’importanza a livello di serbatoio per la prima squadra che la principale formazione giovanile riveste. Terminato il girone d’andata, i bianconeri comandano la classifica del loro girone con 36 punti davanti al Benevento con 33. Campedelli, com’è andata finora? "Molto bene. Siamo in testa, ma soprattutto sono molto contento della crescita dei miei ragazzi. Credo tanto in loro perché sono bravi giocatori e voglio aiutarli a fare sì che sfruttino appieno il loro potenziale. Lavorare con loro è bello ed interessante anche perché sono circondato da uno staff di primo piano composto dal mio vice Nicola Cappellini, dal preparatore dei portieri ...