Cesa | approvato il progetto esecutivo del secondo lotto di Palestra del Fanciullo

(Di giovedì 25 gennaio 2024). La giunta comunale haildeldella riqualificazione didel. L’iniziativa in questione è finanziata con risorse del Dipartimento delle Pari Opportunità pari a due milioni di euro. “Complessivamente per il raggiungimento di questo obiettivo – ricorda il sindaco Enzo Guida – stiamo impiegando tre milioni e duecento cinquanta mila euro, attraverso due fonti di finanziamento diverse. In questo modo stiamo attuando una vera e propria rivoluzione urbanistica”. “delsarà completamente abbattuta e ricostruita – aggiunge il consigliere comunalerio Villano, delegato ai Lavori Pubblici – per la realizzazione di spazi ...

Cesa (Caserta) - Anche per l’anno in corso la Giunta Comunale ha approvato l’adesione al Progetto promosso del Banco Alimentare Campania Onlus, per dare ...Anche per l’anno in corso la Giunta Comunale ha approvato l’adesione al Progetto promosso del ... residenza nel comune di Cesa alla data di pubblicazione dell’avviso; reddito ISEE inferiore ad euro ...“Accolgo con soddisfazione l’approvazione in commissione Trasporti dell’emendamento alla riforma del Codice stradale che inasprisce le pene e le sanzioni amministrative per chi abbandona animali sulla ...