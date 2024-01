Cerri si presenta all’Empoli | «Amo le sfide Voglio la salvezza!»

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Le prime parole del centravanti Albertoto oggi dper risollevare il reparto offensivo dei toscani Ai canali ufficiali del club, il nuovo attaccante dell’Empoli Albertosi èto così alla sua nuova squadra. «Sono contento per questa nuova avventura eraggiungere la salvezza con l’Empoli: cercando di riadattarmi a ciò che mi chiede il mister. A venire ad Empoli mi ha spinto molto l’ambiente aperto: ho preso questa sfida con grandissimo entusiasmo, e non vedo l’ora di cominciare».

Pinotti presenta Como-Ascoli: “Cambio di filosofia dopo l'esonero di Longo. Buona vena per Cutrone e Gabrielloni” - picenotime.it - IT ...Non soltanto l'ingresso di Alberto Cerri, già ufficializzato e impiegato nella partita ... al netto degli elementi in rosa già presenti. L'unico che potrebbe rappresentare un'eccezione in tal senso è ...L’Empoli ha reso noto di "aver raggiunto l'accordo con il Como per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni delle prestazioni ...