Centro | Fiori Rp | ‘i Dc come Ulisse verso Itaca’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Roma, 25 gen. (Adnkronos) – ?Si moltiplicano le iniziative per una ricomposizione dell?aerea del Cattolicesimo politico che reinterpreti i principi della Dottrina sociale alla luce attuali problemi del Paese.stiamo cercando di ritrovare la nostra Itaca, facendo attenzione a non far prevalere aspirazioni personali (per esempio le prossime elezioni europee) sui principi del cattolicesimo politico riconosciuti e garantiti dalla Costituzione”. Lo ha dichiarato Publionell?introduzione all?Assemblea di ?Rinascita Popolare.“L?ispirazione cristiana richiede il rispetto di valori etici che non consentono la fusione con partiti e con personaggi impegnati a costituire unprivo di una chiara identità e intesocollocazione geografica tra Destra e Sinistra nell?attesa di schierarsi ...