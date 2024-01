Centrale del Latte Roma | il centrodestra critica Gualtieri

Leggi su italiasera

(Di giovedì 25 gennaio 2024)del, il. “Immobilismo mette a rischio azienda e lavoratori”: l’allarme è di Fratelli d’Italia in relazione al destino della struttura di via Fondi Monastero.“Il 2024 non è iniziato nel migliore dei modi per ladeldi. A oggi manca ancora la nomina dell’amministratore delegato, con un Cda che si riunisce in modo sporadico ogni 4 o 5 settimane. L’uscita di scena di Parmalat dalla società ha creato un buco non indifferente e le promesse di mantenere parte delle produzioni Parmalat presso lo stabilimento non sono state rispettate, anche per colpa di chi non ha chiesto in tal senso impegni precisi e vincolanti”. Lo dicono in una nota il deputato di Fdi Luciano Ciocchetti, la consigliera ...