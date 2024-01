Ceferin vorrebbe governare in eterno ma la sua corte alla Uefa perde i pezzi

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ladi Aleksander. L’attuale numero uno della federazione calcistica europea ha un atteggiamento da leader di un Paese illiberale, con leggi ad personam e favoritismi al suo circoletto di potere. Le ultime modifiche regolamentari immaginate dahanno spinto Zvonimir Boban a lasciare la carica di Head of Football, come forma di protesta. «Ho parlato e discusso con il presidente dell’riguardo a un problema nato durante l’ultimo meeting dell’Esecutivo ad Amburgo. Si tratta di una proposta per modificare lo statuto dell’e consentire allo stesso Presidente di potersi candidare nuovamente dopo questo mandato, che doveva essere il suo ultimo. Dopo aver manifestato la mia più grande ...