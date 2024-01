CdS – Mbappé | l’ingaggio spaventa perfino il Real | quanto potrebbe guadagnare

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 25 gennaio 2024) 2024-01-25 14:04:58 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: Kyliannon andrà alMadrid a ogni costo. Se il Psg è pronto a battere ogni record per trattenerlo a Parigi, finanche a ipotizzare uno stipendio da 100 milioni a stagione per riuscire nel suo intento, la Casa Blanca non è disposta a fare follie per il fuoriclasse francese. Secondo la Bild perle Merengues non sarebbero disposte a superare i 70 milioni di euro lordi a stagione, pari a 30 netti. Una cifra mostruosa, da top-player, ma senza svenarsi pur di averlo., bonus da svincolato:pretenderebbepretenderebbe un bonus d’ingaggio da svincolato tra i 125 e i 150 milioni di euro. Un esborso iniziale, considerevole, che obbligherebbe il ...