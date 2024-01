Cdp porta in Italia oltre un miliardo di fondi Ue

Nell'ultimo triennio Cdp ha ottenuto tra grants e garanzie 1,1 miliardi di euro dai programmi InvestEu (900 milioni) e Cef Transport (200 milioni), attivando oltre 2 miliardi di investimenti ...Arrivano garanzie per 900 milioni attraverso InvestEu e sussidi per 200 milioni dal Cef. In totale si potranno attivare investimenti per oltre 2 miliardi. Scannapieco, ad di Cassa Depositi e Prestiti: ...Il programma, della durata triennale e con una dotazione complessiva di 5,75 milioni di euro, è nato dall'iniziativa di CDP Venture Capital che ... messo a disposizione da COIMA nel quartiere di Porta ...