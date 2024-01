Cdm | via libera al concordato biennale per le partite Iva e all’election day

Il consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo sull'accertamento, che contiene tra ... (quotidiano)

Il consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo sull'accertamento, che contiene tra ... (quotidiano)

Il consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo sull'accertamento, che contiene tra l'altro anche il concordato preventivo biennale per le ...A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri ha approvato il cosiddetto dl election day, provvedimento che, tra le altre cose, accorpa la data delle elezioni europee, del primo turno delle amminist ...Con il provvedimento cambiano anche i limiti per i mandati ai sindaci dei piccoli comuni: tra 5mila e 15mila abitanti si potrà arrivare al terzo mandato, sotto i 5mila viene eliminato il limite. “L’ab ...