CdM | sì a Election day 8-9 giugno

(Di giovedì 25 gennaio 2024) 15.42 Via libera del Consiglio dei ministri al decreto "day", che accorpa la data delle elezioni amministrative e regionali con quelle europee. Si svolgerà nel week-end 8-9. Approvata anche la norma che apre al terzo mandato per i sindaci dei Comuni tra i 5mila e i 15mila abitanti. Sotto i 5mila viene eliminato limite a mandati. Sì anche al ddl sulla trasparenza nella beneficienza da parte di iniziative commerciali,con norme più stringenti sugli influencer. E disco verde al Dlgs sugli anziani, che ora va alle Camere.

