CD Projekt | Annuncio del CEO su “Polaris” | il Nuovo Capitolo di The Witcher in Produzione nel 2024

(Di giovedì 25 gennaio 2024) CD, lo sviluppatore di punta di giochi come Thee Cyberpunk 2077, ha svelato ambiziosi piani per il prossimodella sua celebre serie The. Ilprogetto, attualmente conosciuto come “”, darà inizio a una nuovissima trilogia ambientata nell’universo … ?

Dark Horse Comics ha annunciato The Witcher Corvo Bianco, una mini-serie a fumetti che funge da seguito diretto per la storia di The Witcher 3 Wild Hunt.CD Projekt vuole puntare sull'Intelligenza Artificiale, ma il CEO rassicura: "non sostituirà gli sviluppatori".Tra i diversi progetti in lavorazione presso CD Projekt Red c'è inoltre Orion, il sequel di Cyberpunk 2077, che attualmente è ancora in una fase concettuale. L'azienda ha spiegato a Reuters che ha ...