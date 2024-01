Catanzaro-Palermo | Serie B | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di giovedì 25 gennaio 2024)è valida per la ventitreesima giornata del campionato diB: dove vederla in tv e in streaming, probabiliQuattro sconfitte nelle ultime cinque partite. Ilsta vivendo il periodo più difficile della propria stagione e nemmeno contro la FeralpiSalò la scorsa settimana, squadra ultima in classifica, è riuscito a fare punti. Una situazione delicata quella della truppa di Vivarini (che ovviamente non rischia nulla), che è sì ancora dentro la zona playoff, ma che deve tornare a vincere o a fare punti per non uscire in breve tempo. Iemmello (Lapresse) – Ilveggente.itArriva iladesso al Ceravolo: la squadra di Corini dopo l’ultimo weekend ha messo la freccia e ha piazzato il sorpasso. Ma fuori casa, soprattutto ...