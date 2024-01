Catanzaro-Palermo | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Si affrontano due squadre in piena lotta per i playoff e divise da due punti.si giocherà venerdì 26 gennaio 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Ceravolo: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I calabresi sono settimi in classifica con 33 punti, ma da cinque partite a questa parte non sono riusciti a ripetere una prima parte di stagione eccezionale, ottenendo soltanto tre punti grazie alla vittoria casalinga contro il Lecco e 4 sconfitte I rosanero hanno due punti in più dei prossimi avversari, a meno dieci dalla capolista Parma. La squadra di Corini è reduce da tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. LE...