Catania | carabinieri ritrovano la bicicletta rubata ad una signora che era andata a fare yoga alla villa Bellini

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Pubblicato il 25 Gennaio, 2024 Erano da poco trascorse le 08.30 di mattina, quando una 55enne catanese si è diretta verso la, principale area verde del centro cittadino del capoluogo etneo, per frequentare, come sua abitudine una lezione diall’aria aperta. Purtroppo per lei però, quel momento di relax e meditazione si è trasformato in un vero e proprio incubo. La donna infatti, dopo essere giunta al parco in sellasuaelettrica, del valore di circa 3.500,00 euro, e aver parcheggiato il mezzo poco distante dall’area dove si teneva la lezione con gli altri corsisti, dopo pochi minuti si è trovata di frontescena di un uomo, che con un agile movimento, in un istante è salito in sellabici, fuggendo lungo i viali del ...