Castelforte Omicidio Giovanni Fidaleo | Giuseppe Molinaro comparirà davanti al Cup Lo Mastro

Castelforte – C’era molta attesa lunedì per l’arrivo lunedì negli uffici della Procura della Repubblica di Cassino di Giuseppe Molinaro , l’ex ... (temporeale.info)

Castelforte – C’era molta attesa lunedì per l’arrivo lunedì negli uffici della Procura della Repubblica di Cassino di Giuseppe Molinaro , l’ex ... (temporeale.info)

il tentato omicidio nei confronti della Mignano, la trentenne guardia giurata di Castelforte ferita gravemente all’addome e all’altezza del seno sinistro e in fin di vita per diversi giorni al ...Chiuse le indagini preliminari per il delitto di omicidio a carico del brigadiere dei carabinieri ... ovvero dal 7 marzo scorso quando uccise il direttore dell’albergo Nuova Suio di Castelforte ...CASTELFORTE – E’ decisamente articolata la conclusione delle indagini preliminari con cui il sostituto procuratore della Repubblica di Cassino Chiara D’Orefice ha ricostruito quanto avvenne il 7 marzo ...