Cassano d’Adda | l’appello dei cittadini | Salvate la magnolia

Leggi su ilgiorno

(Di giovedì 25 gennaio 2024), 25 gennaio 2024 – “la” è l'appello di moltiin difesa di un albero a rischio abbattimento per consentire i lavori per la piazza Garibaldi del futuro. La storia legata a quell'albero è antica tanto che laè considerata daiuno dei simboli della piazza in fase di cambiamento urbanistico. “Dall’autunno del 1796 e poi dal 1797 - fa sapere l'architetto Maurizio Feregalli, storico did 'Adda - venne piantato un albero della Libertà in ogni villaggio e città del Nord Italia che veniva liberata dal dominio asburgico. Nel centro della piazza Garibaldi avi è un’aiuola con l’Albero della Libertà, che ora è rappresentato da una bella ...