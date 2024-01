Cassa integrazione ancora in calo | a dicembre il 36 | 9% in meno di ore rispetto al 2023

IL TREND 2023. Superato il muro delle dieci milioni di ore. In edilizia boom di richieste, commercio in controtendenza. Amboni (Cgil): pesa la crisi ... (ecodibergamo)

Con una nota il ministero delle imprese ha evidenziato che sono in programma misure per le aziende del l’indotto di Acciaierie d’Italia. Riguardano i ... (noinotizie)

Con una nota il ministero delle imprese ha evidenziato che sono in programma misure per le aziende del l’indotto di Acciaierie d’Italia. Riguardano i ... (noinotizie)

Ex Ilva : governo - decreto per l’amministrazione straordinaria. Assemblea di cittadini in piazza Prevista anche cassa integrazione ad eccezione degli addetti a manutenzione e sicurezza. Giovedì incontro con i sindacati. Autotrasportatori : sciolto il presidio

decreto fuori sacco, dunque non nell’ordine del giorno, approvato oggi dal Consiglio dei ministri. Provvedimento per le aziende in crisi, compresa ... (noinotizie)