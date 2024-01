Caso Pozzolo | deputato indagato per porto illegale d’arma

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La procura di Biella: "La pistola era da collezione, non poteva essere portata in luogo pubblico o aperto al pubblico" IlEmanueleanche perdi armi. “Nell'ambito dei controlli amministrativi, avviati dalla Prefettura per la revoca deld'armi nei confronti del presunto, onorevole, è emerso che la

La vicenda che ha coinvolto Emanuele Pozzolo non è ancora finita, anzi forse peggiorata. Il deputato, sospeso dal suo partito Fratelli d’Italia, è ora ...Nuova indagine per il deputato Emanuele Pozzolo, accusato di porto abusivo d’armi. Dopo lo sparo di Capodanno a Rosazza, per il quale un uomo è rimasto ferito, Pozzolo è stato sospeso dal Partito ...(Adnkronos) – Il deputato Emanuele Pozzolo indagato anche per porto illegale di armi. “Nell’ambito dei controlli amministrativi, avviati dalla Prefettura per la revoca del porto d’armi nei confronti d ...