Caso Maignan | Gravina | “Contro razzismo riconoscimento facciale” – Video

Milan , nuova svolta nel caso Maignan : identificati altri quattro tifosi dell’Udinese , per loro denuncia e Daspo di 5 anni per razzismo Dopo gli ... (dailymilan)

Sono cinque i tifosi individuati grazie alle telecamere che si sono resi protagonisti degli insulti razzisti al portiere del Milan Mike Maignan. L’Udinese li bandisce a vita dallo… Leggi ...Emergono altri retroscena in merito ai "tifosi" dell'Udinese banditi a vita dallo stadio dei friulani dopo gli insulti razzisti nei confronti di Mike Maignan, portiere del Milan, nella gara di sabato ...“Il razzismo non è solo un problema morale, ma un problema di ordine pubblico. Oggi non ci incontriamo per prendere un caffè, ma per ...