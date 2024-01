Caso Ferragni-Trudi | l' azienda si tira fuori | Mai parlato di beneficenza

Ddl beneficenza , le nuove regole per gli influencer dopo in caso che vede protagonista Chiara Ferragni Il disegno di legge sulla beneficenza , che ... (361magazine)

Il caso Chiara Ferragni continua a far parlare, tanto che è stato deciso di prendere un provvedimento sulla beneficenza online che avrà quindi una regolamentazione ben precisa, al fine di evitare dell ...I due ex hanno trascorso insieme a Milano anche le feste natalizie, a casa degli ex suoceri della premier, che però ha soggiornato in albergo.Nel frattempo, il caso legato alla collaborazione tra Ferragni e Balocco rimane ancora avvolto nel mistero, lasciando spazio a ulteriori sviluppi e reazioni.