Caso Ferragni | “dati | testimonianze | governance | così Balocco può ricostruire la sua reputazione”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il dibattito mediatico suscitato dal pandoro-gate e seguito da molti altri brand si sta concentrando molto, quasi esclusivamente, sul “lato” dell’affaire, con analisi, pareri e consigli strategici più o meno richiesti. L’indagine per truffa aggravata ha scatenato un effetto domino dirompente: le uova di Pasqua della Dolci Preziosi, le bambole Trudi, gli occhiali Safilo, Coca-Cola, Trudi. Da ultimo pure Mondelez Italia, titolare del marchio Oreo, che ha chiarito che la collaborazione con l’influencer relativa alla capsule collection limited edition “Chiaraby Oreo” non prevedeva, si legge, “alcun accordo di beneficenza”. Cosa si potrebbe dire se guardassimo al “lato aziende”? “La, forse con la complicità dell’understatement sabaudo che ha scelto di adottare, non è stata finora oggetto di grandi attenzioni” ...

Cinque articoli in cui si fissano le informazioni che i produttori sono tenuti a dare sulla beneficenza, le modalità e i tempi di comunicazione all'Autorità garante per il mercato e la concorrenza ...Annuncio che ha l'effetto sbagliato Lo scandalo Chiara Ferragni ha avuto ripercussioni in Italia 25 gennaio 2024, 18:35 Ascolta l'articolo Questa ...«Un bambino gridò tra la folla che il re era nudo, ed immediatamente tutta la gente, fino ad allora soggiogata dal pensiero conformista e succube del potere, prese atto che effettivamente il vestito c ...