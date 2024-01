Caso Chiara Ferragni | Oreo rompe il silenzio sulla collaborazione | “Nessun accordo di beneficenza | ecco come sono andate le cose”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Dopo il pandoro Balocco, le uova di Pasqua e la bambola Trudi, adesso sotto i riflettori c’è la passatatra(o meglio, Mondelez International, che commercializza il noto biscotto). E, proprioTrudi, ancheora “si sfila” dal. Lo rende noto l’Adnkronos, che ha letto la risposta dell’azienda dolciaria al Codacons, in merito alla richiesta di chiarimenti riguardo all’iniziativa che vedeva latra, risalente al 2020. Questa la replica della società Mondelez Italia Services Srl: “In risposta alla vs lettera del 15/01/2024 si rende necessario evidenziare preliminarmente che l’di ...

Chiara Ferragni non sta vivendo un periodo semplice della propria vita, se non altro, della propria carriera. Infatti, dopo lo scandalo del pandoro , ... (blog.libero)

Si lavora sull’ipotesi di uno schema ripetuto più volte con prodotti diversi e con iniziative benefiche che, per gli investigatori, avrebbero ... (repubblica)

Dopo il pandoro Balocco, le uova di Pasqua e la bambola Trudi, adesso sotto i riflettori c’è la passata collaborazione tra Chiara Ferragni e Oreo (o meglio, Mondelez International, che commercializza ...Nel frattempo, è a casa e si diverte a giocare con la mamma... letteralmente a qualsiasi ora del giorno, persino all'alba. Chiara Nasti, qualche giorno fa, ha pubblicato delle storie in cui spiegava ...In seguito al caso Balocco, varie imprese hanno deciso di voltare le spalle alla nota influencer cremonese. Ultimi in ordine di tempo, Trudi e Oreo ...