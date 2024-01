Caso Alessia Pifferi | parla la psicologa indagata volevo fare la rivoluzione

Leggi su agi

(Di giovedì 25 gennaio 2024) AGI - "Siamo vittime di una società sbagliata () Credo che una goccia comunque scavi la roccia e perchè io non ho cambiato perchè sono nel centro del potere invece dilache mi sarebbe molto più piaciuto". È quanto ha detto una delle psicologhe in servizio a San Vittore,per falso ideologico e favoreggiamento neldi, in un colloquio con un'altra detenuta. Una conversazione intercettata che il pm Francesco De Tommasi ha valorizzato per sostenere il movente "antisociale" della professionista: "Può essere definita un'eversiva, che nella vita avrebbe preferito essere artefice di una vera e propria '' e che invece ha poi optato, sfruttando la propria posizione di potere, per una 'rivolta', contro lo Stato e la ...