Carta di Inclusione | dal 26 gennaio parte la distribuzione alle Poste | ecco come funziona

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Un messaggio dell’Inps comunicherà ai primi 288mila nuclei familiari che si è in possesso dei requisiti per ottenere il beneficio che in media si attesta sui 635 euro mensili

L’ Assegno di inclusione al via. Il decreto attuativo dello strumento che prenderà il posto del reddito di cittadinanza è stato pubblicato in ... (open.online)

Sono 21 i bonus - dall’Assegno di inclusione che sostituisce il Reddito di cittadinanza alle agevolazioni sulle bollette, fino ai mutui per i giovani – a disposizione delle famiglie ...Sono circa 651mila le domande acquisite dalla piattaforma per l'Assegno di Inclusione. I nuclei familiari che l'hanno presentata entro il 7 gennaio sono ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 gen - Per l'Assegno di inclusione "abbiamo acquisito 651mila domande". Coloro che le hanno presentate entro il 7 gennaio, cioe' "450 mila nuclei, da domani ...