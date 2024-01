Carrieri Siu | ‘a Perego tumorectomia con chirurgia robotica salva rene'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Roma, 25 gen. (Adnkronos Salute) - “L'intervento disi fa frequentemente avvalendosi dellache consente di asportare solo la parte malata delin modo preciso e selettivo, preservando la funzionalità della parte buona dell'organo”. Così Giuseppe, presidente della Società italiana di urologia (Siu), all'Adnkronos Salute, sull'intervento chirurgico di “nefrectomia parziale per una neoplasia” a cui la conduttrice Tv Paolaha dichiarato, via social, di essersi sottoposta. “I tumori delhanno una frequenza doppia nell'uomo rispetto alla donna e colpiscono più di frequente nella decade tra i 60 e i 70 anni”. La prevenzione, come ricordasul suo post “puòre la vita”. Del ...