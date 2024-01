Carriera | matrimonio e Olimpiadi 2024 | tutto su Simone Biles

Leggi su quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024)è considerata una delle migliori ginnaste della storia. Responsabilità sicuramente non facile da reggere e sostenere, visto la sua giovane età, ma -ad oggi – a parlare per lei sono i risultati record ottenuti e i prossimi obiettivi, sicuramente ambiziosi. Uno in particolare, ancora non certo, è quello di partecipare alledi Parigi. A settembre 2023 aveva rivelato lei stessa il sogno di competere e di ritornare alla grande dopo le difficoltà avute a Tokyo (che la videro ritirarsi da ben 4 discipline) e un lungo periodo di stop dallo sport professionistico. Maè una che non molla., chi è la ginnasta col sogno dellea Parigi...