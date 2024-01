Carnevali | «Scudetto? Juventus facilitata da una cosa! Inter forte»

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Giovanni, ad del Sassuolo, ha detto la sua sul duellofraper lo. Secondo il dirigente dei neroverdi un aspetto potrebbe facilitare i bianconeri nella corsa al titolo LOTTA – Queste le parole divenuto su TMW Radio: «Duello fra? Speriamo che duri fino alla fine! Creaesse ed entusiasmo. Sorpreso dalla? No, perché conosco bene mister Allegri, è stato un mio giocatore al Pavia. È un grande allenatore ed in un momento di difficoltà del club dico meno male che c’era lui. Non giocando le coppe sono più facilitati rispetto ad altre squadre. L’però è un grande club, con una società e squadra ...

Una maglia bianca senza sponsor come quelle che indossava Gigi Riva. La richiesta di autorizzazione è già stata inoltrata. Ma il Cagliari è pronto a scendere in campo venerdì notte alla Domus contro i ...Non solo meeting, ma entra nel vivo anche la stagione della corsa campestre. Via la corsa agli scudetti con la prima prova del Campionato assoluto e giovanile di società ad Ancona sul tracciato ...5-4 al Cus Pisa (Fissore, Petito A. , Petito S., Bhana, Moro) e 3-2 al Bonomi (Chiesa, Petito S., Bhana): con queste due vittorie, l’HC Bra (ieri a Castello D’Agogna) ha concluso i concentramenti Indo ...