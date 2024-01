Carlo III e le finestre aperte anche in inverno | Buckingham Palace ‘in rivolta’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Londra, 25 gen. (Adnkronos) – Una guerra fredda infuria silenziosamente a. A repiace che le sue sontuose suite siano fresche e ha l’abitudine di aprire lein pieno. Ciò sta portando a “non poche battaglie”, secondo il biografo reale Robert Hardman. La regina Camilla preferirebbe stanze “calde e accoglienti” e il personale è angosciato per le condizioni gelide. “Se mai vaghi per gli edifici reali e ti chiedi dove sia il re, cerca le tende svolazzanti”, scrive Hardman che ha appena pubblicato la nuova biografia ‘Charles III: New King. New Court. The Inside Story’. L’esperto reale, riporta il ‘The Standard’ – ha elogiato il nuovo stile di governo più informale: “Dopo molti anni passati a scrivere di regalità, non avrei mai pensato di vedere le parole ‘prostata ...