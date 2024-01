Carcere | pacco per detenuti pieno di alcolici

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Brillante operazione da parte del personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso ildi Avellino”. A dare la notizia è Tiziana Guacci, segretario regionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. “Nella mattinata di oggi”, prosegue la sindacalista, “durante il controllo dei pacchi destinati ai, l’addetto al casellario, insieme ai componenti del Nucleo cinofili, ha ricevuto circa 5 litri di bevande alcoliche. Apprezzamento al personale di Polizia Penitenziaria che, ancora una volta, con grande professionalità ed astuzia ha stroncato sul nascere l’introduzione indi generi non consentiti”. Apprezzamento ai Baschi Azzurri in servizio nella Casa circondariale irpina per la sagacia, la professionalità ed il senso del dovere arriva ...

