Carboni | due offerte all’Inter! Risposta univoca per entrambe

Leggi su inter-news

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Valentinè sicuramente uno dei prospetti più interessanti non solo di proprietà dell’Inter, ma anche del calcio. A tal proposito l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, in una live di SOSFanta, sottolinea come ai nerazzurri siano arrivate ben due proposte. DOPPIA OFFERTA – Valentinpiace e anche tanto. Il giocatore dell’Inter, in prestito al Monza, ha attirato l’interesse dall’Inghilterra e dall’Italia. Come riporta il collega Matteo Moretto, dall’Inghilterra è arrivata una proposta di 20 milioni di euro, ma non dal West Ham come riportato in giornata. Ma non solo: dall’Italia arrivano proposte da 10/15 milioni di euro, anche se non è ancora stato confermato quale sia il club autore dell’offerta. In ogni caso, ladell’Inter è: Valentinè ...