Car of the Year 2024 | le 7 finaliste esposte in luoghi da sogno

Le sette finaliste candidate al premio più ambito dell'automotive, il celebre "Car of the Year", vengono esposte grazie al mensile Auto in tre location simboliche e centro propulsivo del turismo: ...Il SUV completamente elettrico sarà disponibile in due versioni da 408 e 639 Cv, mentre l'autonomia potrà arrivare a 784 chilometri.Another fatal accident in the Prenestina area, specifically at Prenestina station square. Around 10 am, there was a collision between an Ama van and a scooter. The motorcyclist, a ...