Capodanno Cinese 2024 | l’anno del drago contagia make up e profumi

Leggi su amica

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Dopo il coniglio, arriva il. Ilè pronto per essere festeggiato, dalla vigilia del 10 febbraio fino al 24 dello stesso mese, in molto Paesi asiatici e anche in Italia. Tra cenoni e ritrovi, danze e lanterne in volo, sotto il segno del rosso. Il colore della festa – simbolo di buon auspicio – decorerà case, negozi, ristoranti, strade e piazze. E anche, molti cosmetici. Prodotti nati ad hoc per celebrare questo avvenimento che in Cina segna l’inizio del nuovo anno. E accogliere, in bellezza, il nuovo anno: l’anno del. La creatura mitologica dello zodiaco, è simbolo di forza, fortuna, salute e armonia. Solitamente, i draghi, vengono posti al ...