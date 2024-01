Caos Al Grande Fratello | Perla Elude I Microfoni Ma Viene Smascherata!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 25 gennaio 2024)Vatiero ha cercato di silenziare idurante una discussione con Letizia ma non è riuscita nel suo intento. Il pubblico delha comunque capito il motivo della lite tra le due gieffine. C’entra ancora una volta Beatrice Luzzi, contro cuiè ormai in guerra. Peccato che Letizia in questo caso, non abbia sostenuto le parti della Vatiero. Un brutto colpo per l’ex di Mirko. Ecco cosa è successo!attacca Letizia per via di Beatrice: tutto senza microfono! Ancora una volta i concorrenti delcercano di non farsi sentirendo i. Peccato che non vengano mai presi provvedimenti. Detto questo, nelle ultime ore è stataVatiero a cercare di ...