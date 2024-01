“Campionato da sospendere” | ipotesi incredibile per la Serie A

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 25 gennaio 2024) “Ilè da”: l’lanciata in seguito alle numerose polemiche fa discutere tutti i tifosi sui social. Un momento sicuramente non semplice per il calcio italiano, che si vede costretto a fare fronte alla forte polemica sul movimento degli arbitri. Ad aver scatenato ancor di più la questione è l’intervista rilasciata nelle scorse ore ai microfoni della trasmissione Mediaset “Le Iene” (in onda su Canale 5, ndr), nella quale vengono evidenziate delle gravi, seppur non confermate, criticità all’interno del sistema. L’Associazione Italiana Arbitri (AIA) ritiene inaccettabili le accuse lanciate ieri sera, peraltro in forma anonima, tramite una trasmissione televisiva. Si tratta di illazioni che non hanno alcun fondamento concreto. Questa la presa di posizione in un comunicato dell’AIA in seguito all’intervista in ...