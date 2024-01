Camera di Commercio di Napoli | il Tar riammette le associazioni storiche

Leggi su impresaitaliana

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Leerano state escluse dal rinnovole delladidima il Tribunale Amministrativo Regionale ha chiarito la questione La Giustizia Amministrativa per l’ennesima volta, entrando nel merito delle questioni con sentenze, dà ragione al sistema delle “” censurando le decisioni della CCIAA divolte ad escluderle dalla procedura di elezione dal nuovo Consigliole. Pretestuose in particolare sono state ritenute le esclusioni di ACEN per motivi di irregolarità delle firme del Presidente nelle dichiarazioni fornite e di Conf, Compagnia delle opere, Federdat, Confimprese e CNA per la mancata coincidenza territoriale ...