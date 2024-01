Calenda | su Stellantis Meloni ha capito | il Pd non ci arriva

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 25 gennaio 2024) caption id="attachment 345504" align="alignleft" width="300" Carloleader di Azione/caption"ta tardi su, ma almeno c'èta, la Schlein e Landini invece temo non ce la faranno mai". Lo dice Carlo, leader di Azione parlando con "Il Foglio", apprezzando la risposta della presidente del Consiglio all'interrogazione di Azione su l'ex Fca. Durante il question time di ieri alla Cameraè stata abbastanza netta. "Confaremo valere l'interesse nazionale, se si vuole vendere un'auto sul mercato mondiale pubblicizzandola come un gioiello italiano, allora quell'auto deve essere prodotta in Italia, vogliamo tornare a produrre qui da noi almeno un milione di veicoli l'anno", ha dichiarato."Adesso - dice ...