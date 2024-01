Calderone | Da domani assegno inclusione a 450mila famiglie | 645 euro in media

(Di giovedì 25 gennaio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 25 gennaio 2024 Sarà erogato dal'diper. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro Marinain conferenza stampa dopo il Cdm che ha approvato il dlgs Anziani. I 450 nuclei che hanno presentato la richieste al 7 gennaio scorso "potranno ritirare la carta e quindi verranno effettuati i pagamenti" per un importo medio di 645. Rispetto alla platea dei potenziali percettori dell'dipari a 737mila persone, "ad oggi abbiamo acquisito 651mila domande". Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

