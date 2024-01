Calciomercato Torino | si blocca la trattativa per Rafa Mir

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 25 gennaio 2024), brutte notizie per i granata: lacon il Siviglia perMir ha subito una battuta d’arresto Brutte notizie per ilsul fronte. Come riportato da Sky Sport, i granata stavano trattando con il Siviglia perMira, attaccante spagnolo classe 1997. L’affare, vicino alla chiusura, era per un prestito con diritto di riscatto. L’attaccante però ha di fattoto la, chiedendo agli spagnoli di prendere più tempo per valutare tutte le opzioni per il suo futuro.