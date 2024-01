Calciomercato | Monza Ufficiale arrivo Zerbin dal Napoli

Calciomercato Monza , Galliani al lavoro per completare l’arrivo di due rinforzi offensivi: trattativa col Napoli per Zerbin e Popovic Il Monza con ... (calcionews24)

L'attaccante arriva in prestito secco fino a giugno MONZA (ITALPRESS) - Alessio Zerbin è un nuovo giocatore del Monza. Ufficiale l'arrivo in ..."Alessio Zerbin è un nuovo giocatore del Monza. L'attaccante arriva dal Napoli a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024. Nato a Novara il 3 marzo 1999, si forma nel Settore Giovanile dell'Inter dove ...