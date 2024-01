Calciomercato Milan | ve lo ricordate Redondo? Suo figlio diventa un obiettivo

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 25 gennaio 2024), ve lo? SuoFederico èto undi Moncada per giugno… Ilnon guarda solamente aldi gennaio. Moncada lavora costantemente per trovare nuovi colpi da regalare a mister Stefano Pioli, o a chi sarà il prossimo allenatore rossonero, per la stagione 2024/25. Al momento, il direttore dell’area tecnica del club di via Aldo Rossi, è in cerca di un rinforzo per la retroguardia, vista l’emergenza che ha colpito il reparto difensivo in questi mesi. Gli occhi sono stati puntati su diversi nomi, come Lilian Brassier del Brest, Kouassi del Siviglia, Alessandro Buongiorno del Torino. Tutti rinforzi per la difesa. Stefano Pioli, però, vorrebbe anche un colpo per quanto ...