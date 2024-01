Calciomercato Milan | Jakub Kiwior | fa piacere interesse ma…

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 25 gennaio 2024)apprezza l’dei rossoneri nei suoi confronti ma ha ammesso che non ci sono stati ancora contatti Tra i nomi accostati alper quanto riguarda il reparto difensivo c’è anche quello di. Il difensore polacco classe 2003 dell’Arsenal è uno dei profili monitorati dal club rossonero che vorrebbe regalare a Stefano Pioli un ulteriore innesto al centro della difesa. L’ex Spezia non sta trovando molto spazio in Inghilterra. Visto il suo buon rendimento in Serie A con la maglia degli Aquilotti, ilpotrebbe cogliere l’occasione per agganciare il 23enne di Tychy. A tal proposito, in merito proprio ad undei rossoneri, lo stessoha ...