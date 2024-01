Calciomercato Milan | ecco l’obiettivo di Moncada per l’estate

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 25 gennaio 2024)di Geoffreyper la sessione di mercato estiva si chiama Lloyd Kelly… Ildelnon si vuole fermare. Dopo il ritorno di Matteo Gabbia dal prestito con il Villareal e l’acquisto del giovane Filippo Terracciano dall’Hellas Verona, c’è la necessità di dover prendere un altro difensore per non incorrere in altre emergenze, in un reparto in difficoltà a causa dei numerosi infortuni. Sì, perché, al momento, Stefano Pioli deve fare a meno di Fikayo Tomori, Pierre Kalulu e Malick Thiaw, tutti fermi per guai fisici. Il primo a tornare disponibile dovrebbe essere il tedesco, tra circa 1 mese. La dirigenza rossonera sta, quindi, cercando un’occasione dal mercato di gennaio e sono tanti i nomi circolati. Lilian Brassier del Brest, Kouassi ...