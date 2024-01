Calciomercato Milan – Dietrofront Frosinone | Bartesaghi può rimanere

Calciomercato Milan , forte interesse per un giovane talento. A centrocampo si tenta un colpo per una progettualità a lungo termine Secondo quanto ... (calcionews24)

Calciomercato Milan – Difensore - spunta l’ipotesi Scally per l’estate

Il Milan sarebbe interessato a Joe Scally come rinforzo di Calciomercato in difesa in vista della sessione estiva (pianetamilan)