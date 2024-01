Calciomercato Lazio | la dirigenza segue un attaccante della Premier League

(Di giovedì 25 gennaio 2024) I dirigentistanno valutando le mosse in entrata anche per la prossima stagione: nel mirino un centravantiin scadenza di contratto. Lasta lavorando sul fronteper cercare di rinforzare la rosa primafinefinestra invernale. In corso, però, sono anche le valutazionisul Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Calciomercato Lazio , la dirigenza biancoceleste al lavoro per trovare un rinforzo a centrocampo : c’è un nuovo nome Come riferito dal Corriere ... (calcionews24)

Le strade di Felipe Anderson e della Lazio sono destinate a separarsi a fine stagione. L’esterno brasiliano, in scadenza di contratto, non sembra ... (calcioweb.eu)

La verità è che i nostri arbitri sono scarsi, e lo sono a tutti i livelli, anche nel calcio a cinque. Lazio-Napoli A Roma non hai sostituti, spero vada tutto bene, Ngonge potrebbe anche essere ...La Lazio è a caccia di rinforzi, soprattutto in attacco. Attualmente è il reparto che più impensierisce il club, ma il tempo stringe e i giorni a disposizione sono sempre di ...Lazio-Napoli è un crocevia per gli azzurri ... Zielinski fuori dal progetto per volontà di De Laurentiis Credo di sì, nel calcio moderno la ripicca non esiste: il giocatore dovrebbe essere arrabbiato ...