Calciomercato Bologna | Castro a un passo | quando sbarca in Italia?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Un campionato fin qui estremamente positivo per la formazione emiliana che sta rivaleggiando, con tutte le big della nostra Serie A, per centrare la qualificazione a una delle tre coppe europee che ricominceranno, puntualmente, nella prossima stagione sportiva. Grande merito deve essere assegnato, ovviamente, al tecnico Thiago Motta che ha regalato un gioco propositivo e organizzato a una rosa sapientemente costruita sul terreno delle trattative dal duo di dirigenti composto da Giovanni Sartori e Marco Di Vaio. Proprio ildelpotrebbe donare linfa nuova agli schemi del calciatore italo-brasiliano: i rossoblù hanno infatti vinto il braccio di ferro con il Velez per Santiago, giovane attaccante pronto a vivere all’ombra della Torre degli Asinelli. I rossoblù eserciteranno la clausola presente nel contratto ...