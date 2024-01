Calcio Uisp a 7 | Pellegrini Gomme che delusione | Avosa torna a volare

Leggi su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La Spezia, 25 gennaio 2024 – Continua l'inseguimento del La Gira O.F. Chelli anche nella prima giornata di ritorno. La Locanda Alinò domina, ma ha trovato un'antagonista importante nel campionato calcistico a 7 delladella Spezia e della Valdimagra. Intanto, sempre nel Girone 1, riprende a correre l', a lungo capolista della massima serie amatoriale. Perde poi nettamente ilcon il Leta1990, non ce l'aspettavamo. Nel Girone 2, vincono prima e seconda, Realchiappa Progetto Appalti e Real Dlf Pizzeria Chiara, mentre il Moto Masini fa suo lo scontro diretto col Levanto e lo affianca in terza posizione. L'Autoservice Cassana, ultimo del Girone 3, dà del filo da torcere al Sarzanello (che lo batte di misura), il Monti, secondo, strapazza invece in trasferta il Dlf/Gmn. Sempre un punto a dividere ...