Calcio | Uefa Boban si dimette Contrario a modifica statuto

Boban: "Lascio a malincuore la UEFA" Boban ha, dunque, deciso di abbandonare la UEFA: "In questi tre anni il rapporto e la collaborazione con Aleksander e con tutti i colleghi in UEFA è stata ottima.La nota: COMUNICATO – «La UEFA desidera annunciare la partenza di Zvonimir Boban dall’organizzazione per mutuo consenso. E’ entrato a far parte dell’organizzazione nel 2021 come Capo del Calcio e ha ...La UEFA esprime la sua gratitudine al signor Boban e gli augura buona fortuna per i suoi impegni futuri di carriera". L'ormai ex Direttore dell'Area Professionale lascia a pochi giorni da un Congresso ...