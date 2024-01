Calcio | Tunisia Si dimette ct Kadri dopo eliminazione in Coppa Africa

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La squadra aveva raccolto appena due punti in tre gare ROMA -Djamel Belmadi, un altro ct siin seguito all'uscita dallad'nella fase a gironi. È Jalel, che ha annunciato l'addio alla panchina della: fatale lo 0-0 col Sudnell'ultima giornata e un bilanc

Tornano a casa, invece, Banda e Rafia del Lecce, eliminati rispettivamente con lo Zambia e la Tunisia; Aouar della Roma, Bennacer del Milan e Touba del Lecce, tutti eliminati con l'Algeria.È Jalel Kadri, che ha annunciato l'addio alla panchina della Tunisia: fatale lo 0-0 col Sudafrica nell'ultima giornata e un bilancio di appena due punti in tre gare. "La mia decisione è chiara - le ...L'allenatore della nazionale di calcio tunisina, Jalel Kadri, ha annunciato ufficialmente le dimissioni dall'incarico in seguito all'eliminazione al primo turno della Coppa d'Africa in Costa d'Avorio.